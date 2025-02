Trasferta amarissima per l'Atalanta, che esce sconfitta sul campo del Club Brugge (2-1 per i belgi) dopo un rigore inventato sul viale del tramonto. Partita ostica per la Dea in terra belga. La formazione belga passa in vantaggio dopo un quarto d'ora, capitalizzando una costante mole di gioco con la rete di Jutgla. L'Atalanta prova a reagire e pareggia i conti al 41' con Zappacosta. Al minuto 94 Nilsson trasforma un calcio di rigore leggerissimo che ha mandato su tutte le furie giocatori bergamaschi e Gasperini, che ha lasciato il campo anticipatamente.