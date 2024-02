Tuttosport riporta oggi le dichiarazioni di Bernd Reichart, Ceo di A22, organizzatrice della Superlega. Ieri Reichart era a Milano per incontrare i vertici della Lega Serie A, ai quali ha ribadito che il progetto non è in contrasto con i campionati nazionali, considerati invece la base del sistema e fondamentali per nutrire le competizioni europee.

Secondo il Ceo di A22 la mutualità dovrebbe, a cascata, garantire un benessere più diffuso a tutti i campionati. Ora lo stesso Reichart incontrerà i club italiani, dopo aver fatto lo stesso con quelli inglesi e tedeschi.