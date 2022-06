Continuano le divisioni all'interno della Lega Serie A, nonché tra l'organo dei club e la Federcalcio. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, c'è il rischio che le verifiche contabili per l'iscrizione ai campionati (per effetto dell'ultimo pronunciamento del Collegio di Garanzia) slittino "alla chiusura dei bilanci con una compressione insostenibile dal 1° luglio, troppo poco con i campionati al via in agosto". Per non parlare del fatto che alcuni club chiudono gli esercizi al 31 dicembre e uno al 30 settembre (non al 30 giugno quindi). Il sistema rischierebbe il tilt, ma più nelle categorie inferiori alla A che non nel massimo torneo.