Dopo l'ennesima prestazione positiva, Cesare Casadei sembra essersi guadagnato la possibilità di giocare non solo con la seconda squadra del Chelsea, ma anche in Premier League. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, le prestazioni del ragazzo non sono passate inosservate. "E ora quei faldoni relativi a Casadei poggiati sulla scrivania di Potter trasudano: “promozione tra i grandi”, sottolinea il quotidiano.