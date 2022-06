Praticamente immobile sul mercato perché intenzionato a confermare in blocco la rosa che ha vinto la Copa de La Liega, il Boca Juniors ha un sogno che ormai non è più segreto: Arturo Vidal. L'apprezzamento manifestato pubblicamente dall'ambiente xeneize negli ultimi giorni, stando a TNT Sports, sembrerebbe essere ricambiato da Re Arturo a cui piacerebbe giocare alla Bombonera. Il centrocampista cileno, in uscita dall'Inter, sta aspettando che il vice presidente Juan Román Riquelme contatti il ​​suo agente per capire l'entità dell'offerta. "Sogno o realtà? Bisogna solo aspettare...", spiegano i colleghi argentini.