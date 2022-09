L'idea di realizzare partite tra i migliori giocatori dei campionati potrebbe assumere una prospettiva europea, mettendo in tenzone le squadre composte dai campioni dei principali tornei del Vecchio Contintente. Sarebbe questa l’ultima idea in merito al match delle stelle: secondo il Times , a sfidarsi sarebbero il il team all-star della Serie A con quelli di Premier League, Liga e Bundesliga , con le gare che potrebbero essere organizzate in tutto il mondo così da ampliare la base di fan a livello globale.

Organizzare le partite in tutta Europa o in altre parti del mondo nei mesi estivi, o durante una pausa invernale, sarebbe un modo per far sfilare le stelle dei principali campionati europei nei mercati in espansione. Secondo fonti della Premier League citate dal quotidiano inglese, è probabile che l’idea venga perseguita insieme ad altri suggerimenti su nuovi modi per continuare a far crescere il pubblico e migliorare i diritti televisivi all’estero.