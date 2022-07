Le amichevoli estive pre campionato evocano sempre un particolare fascino per i tifosi e generano tanta curiosità attorno ai nuovi acquisti. Lo dimostra il record di ascolti che ha fatto registrare Sportitalia (emittente visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) nella giornata di sabato 16 luglio 2022 durante la quale ha offerto agli appassionati di calcio le dirette in esclusiva di Colonia-Milan e Inter-Monaco.

Come riporta il sito Calcioefinanza.it i due match sono stati visti da da 2,1 milioni di telespettatori in tv e ha registrato 800.000 accessi unici da digital. Numeri che certificano la voglia di calcio dei tifosi anche in un periodo in cui le competizioni ufficiali non sono ancora iniziate.