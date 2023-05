Franck Kessié è uno dei quattro calciatori che l'area sportiva del Barcellona proverà a cedere in estate per alleggerire il monte ingaggi, secondo quanto riporta oggi Sport. La decisione è stata presa, ma tutto deve passare attraverso un accordo con lo stesso calciatore. L'ivoriano ha insistito per legarsi al club la scorsa estate e vuole avere successo con la maglia blaugrana, quindi la sua prima decisione sarebbe quella di continuare. A gennaio il centrocampista aveva già rifiutato di entrare in uno scambio con l'Inter con Marcelo Brozovic e, finalmente, la stagione blaugrana si è conclusa.

Le cose ora sono diverse perché il Barça si è posto l'obiettivo di fare cassa con calciatori che hanno avuto meno risalto e che mantengono un certo apprezzamento sul mercato. La priorità sarebbe un trasferimento puro e semplice e ci sono almeno due squadre di Premier League interessate all'ingaggio del centrocampista. In Italia hanno chiesto di lui Juventus, Inter e Milan, ma in assenza di fondi da investire tutto passerebbe attraverso lo scambio di calciatori.

La posizione di Kessié è chiara, ma il club catalano ha le armi per riorientare la situazione. L'entourage del giocatore conosce già le intenzioni del Barça e ora sarà l'allenatore, Xavi Hernández, a parlare direttamente con l'ex Milan per dirgli che la cosa migliore per tutte le parti è che vada altrove quest'estate, visto che il prossimo progetto sportivo non lo coinvolge in prima linea.

L'idea di Xavi è quella di inserire due centrocampisti con un profilo diverso da quello di Kessié. Uno di loro sarebbe Ilkay Gundogan, che arriverebbe a costo zero, e l'altro sarebbe Ruben Neves. Il Barcellona ritiene che il portoghese sia una buona opportunità di mercato, dal momento che il Wolverhampton accetterebbe uno scambio di giocatori e il suo stipendio sarebbe basso.