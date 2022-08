Possibile futuro in Serie B per il nerazzurro Eddie Salcedo. A mettere gli occhi sul classe 2001 dell'Inter è il Pisa, rimasto orfano di Lorenzo Lucca, volato ad Amsterdam per indossare la divisa dell'Ajax. Dopo la partenza del piccolo talento, i toscani sono alla ricerca di un sostituto in grado di garantire un minimo realizzativo che faccia sentire meno la mancanza del classe 2000. Secondo Sportmediaset è l'ex Spezia l'indiziato numero uno, come avrebbe confermato lo stesso presidente Corrado.