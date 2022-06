Lotta a due per accaparrarsi le prestazioni di Andrea Cambiaso? La Juventus è in vantaggio sull'Inter nella corsa al giocatore. I contatti delle ultime ore hanno fatto guadagnare posizioni ai bianconeri, come riporta SportMediaset, secondo cui la dirigenza bianconera vuole acquistarlo al posto di Pellegrini. Il Genoa chiede 10 milioni di euro, ma valuta anche contropartite tecniche.