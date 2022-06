Nonostante un'annata a tinte chiaroscure, ancora una volta falcidiata da un lungo infortunio che lo ha costretto a stare quasi metà stagione fuori dal campo, Zinho Vanheusden fa parlare di sé. Il difensore centrale dell'Inter, in prestito al Genoa, sembrerebbe aver attirato l'attenzione di un altro club ligure: trattasi dello Spezia. Secondo Sportmediaset infatti, il club spezino avrebbe avanzato ai nerazzurri una proposta di prestito per il difensore centrale che però - come si legge - verrà prima valutato da Inzaghi che deciderà se trattenerlo in squadra o lasciarlo partire.