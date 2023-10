In vista della sifda di questa sera contro Malta, sembra piuttosto definita la formazione che Luciano Spalletti schiererà. Come già noto da qualche ora, gli interisti in campo nella gara di Bari saranno ben quattro. A ribadirlo è l'inviato in Puglia di Sky Sport che abbozza il probabile undici azzurro nel quale compaiono Matteo Darmian esterno destro, Federico Dimarco all'esatto opposto del compagno di squadra, dunque esterno a sinistra, e Alessandro Bastoni, come centrale al fianco di Mancini per quanto riguarda la difesa. Spazio anche a Nicolò Barella, nella linea a tre di centrocampo insieme a Locatelli e Bonaventura, che attualmente sembrerebbe in vantaggio rispetto al nerazzurro Davide Frattesi.

Tris d'attacco affidato a Berardi, Raspadori e Kean. Parte dalla panchina, oltre a Frattesi, anche Francesco Acerbi.