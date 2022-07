Dopo il 'no' pronunciato da Andrea Pinamonti alla Salernitana, club con il quale l'Inter aveva trovato l'accordo, i campani corrono ai ripari cercando altrove. Già ufficializzato l'ex nerazzurro Federico Bonazzoli, i granata cercano un secondo attaccante come ribadisce Gianlucadimarzio.com che rende noto il tramonto della pista legata all'Arciere di Cles che - come si legge - "ha ribadito i dubbi nell'accettare e il no ormai è praticamente definitivo". Motivo che ha spinto i granata a virare verso l'ex Milan Piatek senza escludere profili giovani e meno 'onerosi'.