Il nome di Merih Demiral va depennato dalla lista dei difensori accostati all'Inter, ancora alla ricerca di un ultimo elemento per completare il reparto. Secondo Sky Sport, infatti, il centrale turco dell'Atalanta è pronto a lasciare la Serie A per trasferirsi nella Saudi Pro League, dove ad attenderlo c'è l'Al-Ahli che in questa estate di spese pazze ha già ingaggiato dal calcio europeo Roberto Firmino, Edouard Mendy, Allan Saint-Maximin, Riyad Mahrez, Franck Kessié e Roger Ibanez.