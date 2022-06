Raoul Bellanova è nel mirino dell'Inter. La conferma arriva da Sky Sport, che sottolinea però come per il giocatore appena riscattato dal Cagliari ci sia in questo momento anche l'interesse della Fiorentina. I nerazzurri valutano l'acquisto dopo la partenza di Perisic, che porterà probabilmente Gosens a diventare il titolare. A sinistra piace anche Udogie, ma il calciatore dell'Udinese costa 20 milioni di euro.