C'è la fila per Daniel Maldini, l'attaccante del Monza e della Nazionale italiana che piace molto anche all'Inter. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto di Relevo, Il Monza ha già ricevuto diverse chiamate da parte di club interessati: in particolare, Fiorentina, Napoli, Atalanta e Lazio hanno chiesto informazioni. Il Milan, che ha il 50% sulla sua futura vendita e potrebbe riportarlo a casa per sei milioni, non si è ancora fatto vivo.