Intervenuto in collegamento con Sky Sport, Pepito Rossi, prossimo all'addio al calcio con la gara che farà calare il sipario sulla sua carriera da calciatore, ha parlato del suo ex allenatore, Antonio Conte, impegnato nella feroce lotta per il titolo. "Conte è bravissimo nel primo anno a mettere le sue impronte su una squadra, quindi tutti lo seguono e si vedono i risultati" ha premesso.

"È uno su cui poter puntare sempre per vincere, soprattutto lo scudetto - ha continuato, prima di parlare dell'uno contro uno tra i partenopei e la squadra di Simone Inzaghi -. Lui è sempre lì a lottare e a dare il suo, sta sempre lassù e vince e non è facile. Conte lo fa sembrare facile, ma non lo è. Per chi lo conosce era quasi scontato vedere la sua squadra lì davanti. Darà filo da torcere all'Inter che forse è un po' più favorita, però il Napoli starà lì fino alla fine".