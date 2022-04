Il rapporto tra occasioni prodotte e gol segnati influenza non poco la stagione dell'Inter di Simone Inzaghi. I dati riportati da Opta in questo senso sono ben chiari: considerando le prime 30 giornate di questo campionato, i nerazzurri, in base al modello degli Expected Goals, avrebbero dovuto raccogliere ben 68 punti, risultando così al primo posto in solitaria della Serie A in corso. Addirittura otto i punti di differenza rispetto a quelli ottenuti.