Con le partenze di Pablo Marì e Nahuan Perez, l'Udinese cerca rinforzi per la propria difesa. La prima scelta dei friulani sembra essere ricaduta sul franco-congolese Marcel Tisserand in forza ai turchi del Fenerbahçe: 5 milioni la richiesta, Giampaolo Pozzo pensa di poter chiudere a 3,5 per poi pensare a un altro tassello. Tanti i nomi nella lista, l'ultimo dei quali, secondo il Messaggero Veneto, è quello di Zinho Vanheusden, centrale belga dell'Inter l'anno scorso al Genoa. L'Udinese si inserisce nell'elenco di pretendenti per un giocatore che è valutato comunque 8 milioni e per questo qualcuno prefigura che possa essere inserito come contropartita tecnica in un affare con l’Inter.