I colleghi di Marca non hanno dubbi: sarà Vinicius Junior. il vincitore del Pallone d'Oro 2024. Il brasiliano, che è stato grande protagonista nelle vittorie in Liga e in Champions League del Real Madrid nella passata stagione, sarà incoronato il prossimo 28 ottobre, a Parigi, nella cornice del Teatro Chatelet.

Secondo il quotidiano spagnolo, l'ex Flamengo si classificherà davanti a tutti, compresi i compagni di squadra Dani Carvajal, Kylian Mbappé e Jude Bellingham, oltre al perno del Manchester City Rodri, indicati come i suoi principali antagonisti. Nell'articolo non viene mai nominato Lautaro Martinez, in flessione nelle prime settimane di questo 2024-25 dopo aver trascinato l'Inter e l'Argentina rispettivamente al trionfo in campionato e in Copa America.