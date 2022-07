Andrea Cistana resta in cima alla lista dei desideri della Fiorentina anche in ottica uscita di Nikola Milenkovic, difensore che potrebbe rientrare nei piani di mercato di Inter e Juventus. Secondo quanto riportato da La Nazione, il centrale di proprietà del Brescia potrebbe essere il profilo ideale per sostituire il serbo. Nel dettaglio, la società viola potrebbe mettere sul piatto una cifra vicina ai 5 milioni di euro per strapparlo via alle Rondinelle.