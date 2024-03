Questa sera, nell'amichevole di lusso tra Francia e Germania, Marcus Thuram avrà l'occasione di 'guadagnare punti' nella competizione a distanza con Randal Kolo Muani e Olivier Giroud per ricoprire il ruolo di numero nove titolare de les Blues a Euro 2024. Come conferma l'Équipe, infatti, Didier Deschamps punterà sull'interista come riferimento offensivo, con Ousmane Dembele e Kylan Mbappé ai suoi lati, dandogli la possibilità di confermare anche in Nazionale la crescita mostrata nei primi otto mesi nel club.