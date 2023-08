Benjamin Pavard, è cosa nota ormai, ha in mente solo di andare via dal Bayern Monaco per accasarsi all'Inter. Ma il Bayern Monaco non ci sente da quell'orecchio e pretende che il calciatore francese rispetti il suo contratto in scadenza nel 2024 fino all'ultimo giorno. Il magazine tedesco Kicker sottolinea i motivi e le difficoltà che portano il club campione di Germania a insistere nel trattenere l'ex Stoccarda: si passa dal mancato arrivo di Kyle Walker, alla cessione in prestito di Josip Stanisic che se unita alla partenza di Pavard lascerebbe Thomas Tuchel col solo Noussair Mazraoui nel ruolo di terzino destro. Konrad Laimer e Joshua Kimmich potrebbero ovviamente dare una mano in questa posizione, ma ciò creerebbe un buco a centrocampo.

Tuchel vorrebbe un centrocampista difensivo, ma è improbabile che lo ottenga perché il mercato non offre candidati convincenti a pochi giorni dalla chiusura. Ciò potrebbe non essere soddisfacente per Pavard, soprattutto perché preferirebbe di gran lunga giocare al centro della difesa. Anche lì, senza di lui, ci sarebbero solo tre elementi come Matthjis de Ligt, Dayot Upamecano e Min-jae Kim.