Subentrato a partita in corso durante l'incontro di Cardiff contro il Galles, Hakan Calhanoglu dovrebbe tornare regolarmente al suo posto a centrocampo domani in occasione del secondo match di Nations League contro l'Islanda a Izmir. Il ct della Nazionale turca Vincenzo Montella è pronto a riconsegnare le chiavi del centrocampo al giocatore dell'Inter, oltre ad affidarsi in avanti allo juventino Kenan Yildiz vista la squalifica di Barış Alper Yılmaz.