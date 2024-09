Piccola sorpresa nella formazione titolare della Turchia di Vincenzo Montella che si appresta ad affrontare il Galles a Cardiff per la prima giornata di Nations League: non c'è, almeno inizialmente, Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell'Inter partirà dalla panchina, lasciando la fascia di capitano a Kaan Ahyan. Regolarmente al centro dell'attacco dell'Austria Marko Arnautovic, capitano per la sfida di Lubiana contro la Slovenia.