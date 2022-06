Il quotidiano romano Il Tempo ipotizza un possibile cambio di scenario nella questione Henrikh Mkhitaryan: il centrocampista armeno, il cui accordo con l'Inter è dato come virtualmente fatto, ora pare poter lasciare qualche concreta speranza in più per la permanenza in giallorosso. L’incontro di ieri mattina tra Tiago Pinto e l’agente dell’armeno Vincenzo Raiola, cugino dello scomparso Mino, ha riavvicinato le parti. La Roma è rimasta seccata dalla notizia di un'intesa già raggiunta con i nerazzurri e ha deciso di migliorare l'offerta di rinnovo avanzata nei giorni scorsi. L’altra novità emersa è che Mkhitaryan in realtà preferirebbe rimanere a Roma e José Mourinho spinge per la conferma.