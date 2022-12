Stefano Sensi vede la luce in fondo al tunnel, in cui era piombato lo scorso 6 novembre quando nella gara tra Monza e Verona rimediò una frattura malleolo-peroneale della gamba sinistra, l'ennesimo grave infortunio di una carriera caratterizzata dalla sfortuna. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il centrocampista di proprietà dell'Inter ieri ha ripreso a lavorare con il pallone, seppur in maniera individuale, anticipando la tabella di marcia che era stata stilata dallo staff medico: è possibile che Raffaele Palladino possa riaverlo a disposizione per l’ultima gara del mese di gennaio, quella del 29 a Torino contro la Juventus.