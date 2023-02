Troppi impegni ravvicinati per Inter e Milan, ma soprattutto per il manto di San Siro. Pur rientrando nei parametri dell'Uefa, l'erba del Meazza è "stressata" per citare la Gazzetta dello Sport che parla di possibili soluzioni: "La più estrema è una rizollatura" alla quale si ricorrebbe dopo Inter-Juventus, approfittando della sosta per le nazionali. Soluzione che costerebbe ai club 500.000, metà per parte da sostenere da Inter e Milan, e almeno 10 giorni di lavoro.