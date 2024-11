Secondo La Gazzetta dello Sport, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha presentato un emendamento per modificare il Decreto Dignità e dare la possibilità alle soceità sportive di stringere accordi con le agenzie di scommesse.

Secondo i calcoli del rapporto Ipsos Luiss del 2023 ci sono 4,4 milioni di giocatori su canali illegali, il 17% su 21 milioni di scommettitori, per un fatturato da 1,9 miliardi e questo anche a causa dello stop alla pubblicità dei siti di scommesse. L'emendamento di Lotito chiede di togliere il divieto riportando le agenzie sulle maglie.

«La cosa assurda è che per demagogia il governo precedente ha tolto la sponsorizzazione indiretta sulle scommesse – ha detto Lotito durante le audizioni in Commissioni Cultura al Senato –, poi accendiamo la tv e in tutti i campionati internazionali questo non succede. In Italia non si può mettere neanche un marchio, perché induce alla ludopatia. Cose strumentali, che non hanno senso».