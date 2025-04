Il gol Orsolini ha affossato l'Inter al minuto 94 dopo una gara equilibrata. La Gazzetta dello Sport sottolinea un episodio avvenuto immediatamente dopo le rete del Bologna.

"Tutto nasce da una apparente provocazione di Beukema, che al momento del gol bisbiglia qualcosa ad Arnautovic - si legge -. Nell’esatto momento in cui Orsolini vola sotto la curva con gran parte dei compagni, in mezzo al campo ecco il parapiglia. Arnautovic non sta allo sfottò e va a muso duro contro Beukema, in soccorso - di uno e dell’altro - arrivano gli argentini Lautaro e Castro, poi tutto rischia di trasformarsi in un affare di stato con i protagonisti che si moltiplicano, mentre l’arbitro Colombo tenta di capirci qualcosa anche con l’aiuto dell’auricolare. Poco dopo la partita riprende per i secondi finali, il triplice fischio arriva e vola in campo anche Simone Inzaghi nervosissimo. Che però trova la lucidità necessaria per allontanare i suoi da arbitro e avversari. Il caso si chiude con un’ammonizione per Arnautovic e un’altra per Castro".