Lo stadio Unipol Domus di Cagliari sarà praticamente tutto rossoblu domenica sera, quando in Sardegna arriverà l'Inter di Simone Inzaghi. Per dare più spazio possibile ai propri tifosi per l'ultima gara interna del campionato, a dir poco decisiva per la lotta salvezza, il club di Tommaso Giulini, dopo una serie di riflessioni, ha adottato una politica di prezzi al ribasso rispetto ad altri match di cartello della stagione (15 euro nelle curve, 30€ nei distinti e 45€ in tribuna) oltre a una speciale promozione definita 'tariffa Rossoblù'. I prezzi sopra indicati - si legge su Gazzetta.it - saranno riservati ai possessori dei mini abbonamenti o di un tagliando per le partite giocate negli ultimi turni interni contro il Sassuolo e l’Hellas Verona. Diversi i prezzi per i 'meno affezionati': 50 euro nelle curve, 100 in distinti e 150 in tribuna.