Il tassello mancante per il completamento del puzzle. L'operazione per l'acquisto del difensore sostituto di Ranocchia sarò in prestito. Si allontana sempre di più la figura di Manuel Akanji , centrale svizzero fuori rosa al Borussia Dortmund , con scadenza 2023. Al contrario, buone notizie sono arrivate ieri da Roma: Federico Pastorello, agente di Francesco Acerbi , ha verificato l’apertura del presidente laziale, Claudio Lotito , a un prestito con semplice diritto di riscatto, visto che l’azzurro è ormai ai margini dei destini biancocelesti.

COSA MANCA. Ballano ancora due mensilità da pagare, ma Acerbi potrebbe comunque avvicinarsi al suo vecchio maestro Inzaghi. Semmai, a insidiarlo è una nuova idea in arrivo dal solito Chelsea: il 23enne Trevor Chalobah è una possibilità come prestito secco, ma gli inglesi non ci sentono alla voce ' riscatto'. Chiuso il capitolo Skriniar, l’Inter deciderà quale strada prendere in questo bivio. Lo spiega La Gazzetta dello Sport.