Alla fine del primo tempo di Inter-Fiorentina, un colpo di testa di Robin Gosens finisce sul braccio di Matteo Darmian portando al rigore del pareggio viola a firma Rolando Mandragora. Come di consueto, attraverso il format 'BordoCam', DAZN ricostruisce i momenti dell'episodio chiave, dall'arbitro Federico La Penna che in risposta alle prime proteste ospiti dice di aver visto un tocco con la spalla, chiedendo però calma in attesa del verdetto del VAR, fino alla reazione di Simone Inzaghi che dopo l'assegnazione del penalty va dal quarto uomo Giovanni Ayroldi a dirgli in modo sarcastico: "Spero con tutto il cuore che ci sia".

