98 voti a favore, 70 contrari e un astenuto: con questo quadro elettorale è stato approvato ieri sera in Senato il Dl Sport, dopo l'approvazione della Camera avvenuta nelle scorse settimane. Si è dunque concluso, come evidenzia il Corriere della Sera, il processo di conversione in legge del decreto che istituisce la commissione di vigilanza sui conti dei club, contenendo anche l'emendamento Mulè. Il peso della Lega A trova dunque una sponda legislativa.