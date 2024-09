Come ricorda Calcio e Finanza, oggi la UEFA effettuerà i primi pagamenti ai 36 club della nuova Champions League per una cifra totale pari a 1,3 miliardi di euro, tra bonus per la partecipazione (643 milioni,) i premi del segmento value (640 milioni, il 75% del totale) e i bonus riconosciuti alle squadre eliminate durante i playoff di qualificazione (30 milioni di euro complessivi).

Da questa somma, stando alle stime di CF, le cinque società della Serie A partecipanti alla competizione incasseranno 180 milioni di euro. Nello specifico, l'Inter comanda la classifica italiana con 41,41 milioni di euro (17,87 milioni di quota partecipazione più pillar value 75%) di poco davanti alla Juve (40,68). Segue l’Atalanta, che mette a bilancio 37,33 milioni di euro. Il Milan si ferma a 33,97 milioni di euro, mentre il Bologna è ultimo a quota 26,04 milioni.