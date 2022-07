Il Monza aumenta i giri sul motore e viaggia ancora più spedito sul mercato con l'intenzione di regalare a mister Stroppa rinforzi adatti per l'attacco. Noto l'interesse per Pinamonti dell'Inter, la società brianzola sembra intanto vicina a chiudere col Napoli l'accordo con Petagna. Stando infatti a Il Corriere dello Sport, la prossima potrebbe essere la settimana dell'intesa definitiva sulla base di un prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva di 15 milioni.