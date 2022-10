In questi giorni si alza il sipario sui sedicesimi della Coppa Italia 2022/23. Da martedì 19 a giovedì 20 ottobre andranno in scena le sfide che mettono in palio gli ottavi di metà gennaio, quando entreranno in gioco le teste di serie Inter, Atalanta, Lazio, Juventus, Napoli, Roma, Fiorentina e Milan.

Per ora le quote antepost di Betaland danno favoriti per la vittoria della competizione proprio i nerazzurri di Inzaghi, campioni in carica grazie alla scorsa finale vinta a Roma contro la Juventus. Il secondo trofeo consecutivo dell'Inter è a quota 4,00: seguono il Napoli (4,75) e il Milan (5,00). La Juventus è in lavagna a 6,00, la Roma a 8,00. Si sale poi a 15,00 con la Lazio e a 25 con l’Atalanta.