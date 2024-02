Dopo due mesi torna a suonare la musica della Champions League. Iniziano domani gli ottavi di finale, con tre italiane ancora in corsa. L'Inter vuole ripetere il percorso dello scorso anno, magari con un epilogo diverso: un'altra finale si gioca a 6 su Sisal, mentre la vittoria del trofeo è in lavagna a 12, quota che sale a 17 su 888sport.

I bookie vedono favorite altre squadre, come le due inglesi rimaste, il Manchester City detentore della coppa e l'Arsenal: il back to back di Guardiola vale 3 (quota quattro volte inferiore a quella dei nerazzurri), mentre il successo dei Gunners è proposto a 7,50. In mezzo il Bayern Monaco e il Real Madrid, rispettivamente a 5 e 6. Quote alte per le altre due italiane: il Napoli, impegnto negli ottavi con il Barcellona, è offerto a 66, mentre il titolo della Lazio, che affronterà questo mercoledì il Bayern, vale 300 volte la posta. Ai biancocelesti servirà un'impresa per passare il turno contro la formazione tedesca, che nonostante un periodo non brillantissimo parte nettamente avanti nel testa a testa, 1,08 contro 7,50. Anche il Napoli è sfavorito nel doppio confronto con il Barcellona: i blaugrana sono visti ai quarti a 1,45, mentre il passaggio turno di Mazzarri vale 2,75. L'Inter è l'unica italiana a partire favorita negli ottavi, con una quota di 1,72 rispetto al 2,10 dell'Atletico Madrid.