L'amichevole persa 3-0 col Norimberga non influenza gli esperti di Planetwin365 e Goldbet che vedono la Juventus come prima anti-Inter. Nella corsa scudetto i campioni d'Italia in carica - riporta Agipronews - restano i favoriti scudetto con la quota che oscilla tra 1,65 e 1,85, mentre il successo bianconero si gioca tra 4 e 4,50. Chiude il podio il Napoli a 5, mentre il Milan è dato a 7,50 su William Hill per il trionfo del Milan.

A seguire su bet365 troviamo l’Atalanta a 23, la Roma a 29 e la Lazio a 51, mentre l'impresa del Bologna paga 101 volte la posta.