In virtù della vittoria sullo Spezia e delle contemporanee frenate di Milan e Juve, l'Inter ha allungato in classifica a +2 e aumentato il vantaggio anche nelle scommesse scudetto: dal 2,65 della scorsa settimana, la squadra di Simone Inzaghi si gioca ora a 2,50 sia su Planetwin365 che su 888sport.it. In salita va, invece, l'offerta dei bianconeri, che da 2,70 sono ora valutati tra 3,25 e 3,50; anche per i campioni d'Italia la quota va al rialzo, passando da 4,75 a 5,00. Stabile a 7 volte la posta c'è la Roma, a punteggio pieno come il Napoli, in lavagna a 11 grazie alle vittorie larghe con Monza e Verona.