Dopo i due pareggi consecutivi in trasferta con Juventus e Benfica, l'Inter cerca il ritorno al successo contro il Napoli, unico avversario in grado di battere i nerazzurri lontano da San Siro nelle ultime undici gare di campionato. Per gli esperti di Snai e Planetwin365 è in pole il segno «2» - uscito solo una volta nelle ultime 17 giocate al “Maradona” - offerto a 2,45, contro il 2,90 della seconda vittoria in campionato di Walter Mazzarri. Sale a 3,25 il terzo pari in una settimana per gli uomini di Inzaghi.

Con in campo i due migliori attacchi della Serie A, in grado di segnare già 56 gol totali nelle prime 13 giornate, in quota prevale nettamente il Goal, a 1,55, sul No Goal dato a 2,30. Per quanto riguarda invece il risultato esatto in pole c’è l’1-1 a 6,82, seguito dall’1-2 a 10,34 mentre un nuovo 3-1 partenopeo vale 22,37 volte la posta. L’attenzione di tifosi e addetti ai lavori è rivolta anche alla super sfida tra Lautaro Martinez e Victor Osimhen, i due calciatori più prolifici dall’agosto 2022. Un nuovo centro dell’argentino, già a segno 13 volte in altrettante partite, si gioca a 2,25 su William Hill, in vantaggio sul ritorno al gol del nigeriano, che manca dallo scorso 8 ottobre in casa contro la Fiorentina, fissato a 2,37.