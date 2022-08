La Serie A è alle porte e ovviamente i pronostici di ogni genere e tipo si sprecano in queste ore. Si scommette, neanche a dirlo, sulla squadra scudettata a giugno 2023 (sulla lavagna Betaland Inter e Juve risultano favorite a 2,75), ma non solo: c'è chi profetizza la miglior difesa e il miglior attacco del campionato, dando anche in questo caso le sue preferenze alla squadra di Inzaghi. Se Handanovic e compagni subiranno meno gol delle avversarie, i bookmakers vinceranno 2,50 la posta, 1,85 nel caso in cui la LuLa tornasse la macchina offensiva dei tempi di Conte. Molto dipenderà dal belga, che condivide con Ciro Immobile e Dusan Vlahovic i pronostici sulla classifica marcatori: i tre sono proposti tutti a 4,00.