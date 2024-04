A chiudere la domenica di Serie A sarà Inter-Cagliari, match valido per a 32esima giornata di Serie A. Per gli analisti di BetFlag i favoriti sono i nerazzurri, con il segno 1 a quota 1,18, lontanissimo dall’X a 7,20 e con il 2 che moltiplica a doppia cifra per 12,90.

Senza Lautaro Martinez (out per squalifica), è Thuram il primo della lista del probabile primo o ultimo marcatore della gara a 5,00, seguito da Arnautovic e Calhanoglu a 5,75, Sanchez a 6,00, Frattesi a 7,00, Mkhitaryan a 7,25, mentre il gol di Dimarco paga 11,50 la posta.