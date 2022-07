Tante le entrate di qualità finora per l’Inter di Simone Inzaghi, vogliosa di riprendersi quello scudetto vinto dai cugini rossoneri, che potrebbero però portare anche a qualche uscita dolorosa: una su tutte, quella di Milan Skriniar, inseguito da diverse big europee. In caso di partenza del centrale difensivo slovacco la dirigenza nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata e sta pensando a un sostituto di assoluto livello. Secondo i betting analyst di Sisal sarà una lotta a due tra Bremer, difensore del Torino e una delle rivelazioni dell’ultima Serie A, offerto a 1,50 e Nikola Milenkovic, centrale serbo della Fiorentina ormai da diverse stagioni uno dei profili più affidabili del campionato italiano, dato all’Inter entro la fine del calciomercato estivo a 1,85.