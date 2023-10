La Juve batte l'Hellas e si prende momentaneamente la vetta di una classifica che l'Inter dopo meno di ventiquattro ore si riprende di forza. Sorpasso e contro-sorpasso che apre ufficialmente la caccia allo scudetto anche per i bookmaker: l'effetto più evidente arriva dal tabellone Snai, dove la squadra di Allegri aggancia quella di Pioli a quota 4. Alle spalle di Juve e Milan, troviamo l'Inter, grande favorita a maggior ragione dopo il successo di ieri contro la Roma: nerazzurri quotati a 2. Distanze ormai quasi azzerate anche per William Hill, che mette Milan e Juventus a distanza di uno 0,50: la prima a 3,50, la seconda a 4.

I rossoneri rimangono invece in vantaggio per Planetwin365 che dà una quota di 3,35, mentre per i bianconeri 4,10. C'è scetticismo dilagante a proposito del Napoli, quotato tra 7,75 e 11 volte la posta.