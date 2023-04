Sono rimaste in quattro a giocarsi la vittoria della Coppa Italia. Si ricomincia dalle semifinali, unico turno in programma con gare di andata e ritorno. Si parte domani dall'Allianz Stadium, dove una Juventus ancora in corsa per un posto in Champions League nonostante la penalizzazione di 15 punti affronta un’Inter che arriva dalla brutta sconfitta in campionato contro la Fiorentina. Le quote Snai per i primi 90 minuti del doppio confronto vedono avanti la Juve, a 2,20; seguono il pareggio e il segno "2", rispettivamente a 3,20 e 3,30. Sembra, almeno nelle previsioni, una partita da Under (1,63), con il risultato con almeno tre gol complessivi che sale a 2,15.