Se la finale di UEFA EURO 2024 dovrà fare a meno del 'contributo' interista, con la Francia di Pavard e Thuram e i Paesi Bassi di De Vrij e Dumfries usciti di scena in semifinale, discorso diverso è quello relativo all'ultimo atto della Copa América. In campo, a Miami Gardens, ci sarà infatti l'Argentina di Lautaro Martínez e Valentín Carboni (quest'ultimo rientrato da poco a Milano dopo il prestito al Monza), che si contenderà il trofeo con la sorprendente Colombia, capace di eliminare l'Uruguay in una sfida passata alle cronache anche per il caos scatenatosi dopo il triplice fischio. Le forze in gioco, sulla carta, sembrano nettamente sbilanciate in favore dei campioni in carica e i pronostici dei bookies non paiono far presagire un rovesciamento dei ruoli.

Con un trionfo sulla Colombia, l'Albiceleste conquisterebbe la seconda Copa América consecutiva, la numero 16 della sua storia, staccando l'Uruguay in testa alla speciale classifica delle Nazionali più vincenti di sempre nella competizione. Al contrario, la Colombia cerca la propria seconda affermazione dopo l'unico acuto risalente al 2001, che corrisponde peraltro anche all'ultima finale disputata nel torneo continentale. Ai tempi, a decidere il match con il Messico fu un sigillo di Iván Córdoba, vecchia e gradita conoscenza per i tifosi nerazzurri. Secondo Betclic, i ragazzi di Scaloni partono in pole position per una vittoria nei novanta minuti, data a 2.03, mentre il pareggio è a 2.91 (su Eurobet a 2.90) e il colpaccio dei Cafeteros è a 3.80. Anche le quote antepost sulla vincitrice della coppa premiano Messi e compagni, a 1.46, contro il 2.31 della valutazione per i colombiani.

Una rete di Lautaro Martínez, che occupa attualmente il primo posto nella graduatoria dei marcatori della Copa América 2024 con quattro gol all'attivo, è quotata a 2.35 da Betclic.