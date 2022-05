Incredibile epilogo della lotta salvezza in Serie A. La Salernitana rimane nella fase di riscaldamento per tutta la durata dell'incontro: all'Arechi l'Udinese passeggia imponendo un sonoro 0-4 agli uomini di Nicola. Segnano Deulofeu, Nestorovski, Udogie e Pereyra (che sbaglia anche un rigore). Ma i granata si salvano, perché il Cagliari, incredibilmente, non ne approfitta e saluta la massima serie pareggiando a Venezia al termine di una partita dove l'estremo difensore dei lagunari Maenpaa ha esaltato i suoi riflessi, salvando a più riprese la porta della truppa di Soncin. E dopo 7' di extratime al Penzo, è la Salernitana a festeggiare nonostante il pesantissimo ko di questa sera.