In attesa di capire gli eventuali sviluppi di mercato, con l'Inter sempre alla finestra, il Genoa si gode Albert Gudmundsson, oggi schierato titolare da Alberto Gilardino nell'amichevole contro il Venezia che andrà in scena alle 17 a Moena. Una scelta che non sorprende, se si rileggono le parole rilasciate ieri dal tecnico del Grifone a proposito del futuro dell'islandese: "A oggi è un nostro giocatore, l'ho detto anche l'altra sera durante la presentazione. Si allena, è un grande professionista, gli ho parlato e mi ha detto che è molto felice. Vedremo gli sviluppi delle prossime settimane, ma al momento ce lo teniamo stretto. Crediamo in lui come abbiamo fatto nella scorsa stagione. Avere giocatori di qualità, che fanno la differenza, diventa indispensabile. Poi ci sono le scelte societarie, però, per quanto mi riguarda, lui e Retegui sono del Genoa", le dichiarazioni del Gila a Sky Sport.