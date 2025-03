Il duro attacco di Fabio Capello arrivato tramite l'intervista concessa a El Mundo non ha lasciato indifferente Pep Guardiola, il destinatario delle critiche dell'ex allenatore del Milan che, oltre ad avere definito il catalano 'arrogante' a livello calcistico, ha bocciato la scuola degli adepti del guardiolismo tacciandola di avere rovinato il calcio.

"Io ascolto tutto quello che la gente dice di me, tutto, quindi fate attenzione - ha dichiarato il manager del Manchester City rispondendo a precisa domanda in conferenza stampa -. Non è la prima volta che il signor Fabio Capello dice questo. Non sono abbastanza bravo per rovinare il calcio italiano, è più importante del calcio che facciamo. Un grande abbraccio a Fabio, un grande abbraccio".